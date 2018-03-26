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Хилари Суонк уходит из Голливуда ради больного отца

Хилари Суонк с отцом
10:46 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото:Instagram

Новости шоу бизнеса: В июле этого года звезда объявила о перерыве в карьере, чтобы самостоятельно ухаживать за родным отцом, которому недавно сделали пересадку легкого.

Хилари Суонк давным-давно получила два заслуженных "Оскара", снималась в нашумевших и обласканных критиками фильмах – а потом вдруг исчезла с радаров к немалому удивлению своих поклонников. В новом интервью Хилари рассказала, что была вынуждена на три года оставить Голливуд, чтобы ухаживать за больным отцом, который перенес трансплантацию легкого.

"Это самая сложная операция, которую только может перенести человек, и я благодарю всех людей, которые решаются на донорство – это спасает жизни", подчеркнула Хилари в интервью.

По словам актрисы, врачи отмеряли ее больному отцу совсем короткий срок жизни, если бы он не решился на операцию. Теперь же, благодаря успешной пересадке органа, "он жив, здоров и чувствует себя замечательно. Я взяла паузу на три года, чтобы быть рядом с ним и помогать ему во время этого непростого периода", рассказывает актриса.

Впервые о заболевании своего отца Суонк рассказала публично в 2015 году, объявив, что берет перерыв в актерской карьере, вскоре после операции. "Папа теперь живет со мной", рассказала тогда актриса. "Я – единственная, кто будет за ним ухаживать".

Официально перерыв актрисы закончился в прошлом году, когда она появилась в небольшой роле в фильме Стивена Содерберга "Удача Логана", а с 25 марта ее можно увидеть в главной роли в новом мини-сериале Дэнни Бойла "Доверие".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Голливуд, Операция, Отец, Перерыв в карьере, Хилари Суонк.
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