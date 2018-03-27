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Брук Шилдс восхитила поклонников фигурой в бикини

Смотрите фото (3)
Брук Шилдс
22:51 Вт, 27 Март 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актриса поделилась фото с отдыха.

52-летняя американская актриса и модель Брук Шилдс разместила несколько фото в бикини, демонстрируя всем свою подтянутую фигуру. "Бикини-жизнь в раю", – подписала фото знаменитость.

Поклонники актрисы восхитились ее формами и поспешили одарить ее комплиментами в комментариях: "Тело, как у 20-летней", "Нестареющая Брук. Всегда тебя любил", "Был влюблен в тебя еще в 80-х, и теперь ничего не изменилось – какая же красивая женщина за 50", "Отлично выглядишь, наслаждайся моментом".

Брук Шилдс прославилась еще в детстве благодаря откровенным фото- и киносъемкам. Особенно актриса известна по фильмам "Прекрасное дитя", "Голубая лагуна" и "Сахара". В 1975 году в возрасте 10 лет Брук Шилдс с одобрения своей матери приняла участие в откровенной эротической фотосессии Гарри Гросса для "Playboy Press". В начале 1980 года Шилдс была самой молодой моделью, когда-либо появившейся на обложке "Vogue".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Брук Шилдс, Знаменитость, Красота, Отдых, Фигура, Фото.
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