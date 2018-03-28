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Надежда Дорофеева поделилась фактами из личной жизни

Надежда Дорофеева
09:50 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото:Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно в своем Instagram певица провела прямой эфир, в котором ответила на все вопросы поклонников.

Известная певица, тренер "Лиги смеха" Надя Дорофеева на днях ответила на все интересующие вопросы поклонников.

В своем Instagram девушка вышла в прямой эфир и рассказала некоторые факты и секреты из личной жизни. В частности, Надя рассказала об отношениях со своим мужем известным музыкантом Владимиром Дантесом и о том, когда же они планируют заводить детей.

"Безусловно, детей мы планируем. Я считаю, именно дети – самое главное в жизни каждой женщины. Но произойдет это, как мы говорим с Вовой, когда Бог даст", - говорит певица.

Когда спросили о том, как паре удается сохранять любовь на расстоянии, Надя не ответила. Но сказала, что минимум три раза в день они созваниваются, обмениваются фотографиями и делятся впечатлениями за день.

Кроме того, артистка отметила, что счастливее всего чувствует себя на сцене и в семейном кругу. Хотя времени на отдых у нее практически нет:

"Я не отдыхаю, поскольку всегда очень много работы. Откуда берется при этом энергия? Не знаю. Наверное, это связано с огромным желанием добиться большего. Я хочу развиваться, учиться, впитывать в себя самое лучше. Поэтому я не могу расслабиться. Каждый день радуюсь, что я нахожусь на своем месте, поэтому грех жаловаться. Нужно понимать, чего ты хочешь, тогда все будет хорошо".

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Вопросы, Надежда Дорофеева, Ответы, Певица, Прямой эфир, Семейная жизнь.
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