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Кайли Дженнер удивила резкой сменой имиджа
15:51 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: В семействе Кардашян девушки одна за другой перекрашиваются в блондинок.
Вслед за сестрой Ким Кардашян и мамой Крис Дженнер Кайли перекрасилась в блондинку.
В Инстаграме звезда американского реалити-шоу о семье Кардашян похвалилась свежим фото, на котором предстала перед публикой с осветленными волосами.
Подписала Кайли свое фото так: "i think i was meant to be blonde!", что в переводе на русский язык означает: "Я думаю, что мне просто суждено быть блондинкой!".
Почти 6 миллионов лайков собрало фото изменившей цвет волос Кайли Дженнер. Судя по всему, публике она в образе блондинки очень понравилась.
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