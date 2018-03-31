Подросток по имени Хосе Карлос Флорес из Перу, сокращенно просто "Джо", как любит называть себя сам Флорес.

Подросток по имени Хосе Карлос Флорес из Перу, сокращенно просто "Джо", как любит называть себя сам Флорес, прославился в социальной сети Инстаграм своими безумно идеальными и красивыми фотографиями еды. 16-летний подросток является веганом, то есть не употребляет совершенно никаких продуктов животного происхождения, поэтому вся еда, которая появляется у Джо в профиле состоит из фруктов или из специальных веганских продуктов.