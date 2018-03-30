Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман сообщил, когда все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям Гройсман сообщил, когда все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям
Новости: Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости: Украинские сумоисты завоевали ряд медалей на престижных соревнованиях в Эстонии Украинские сумоисты завоевали ряд медалей на престижных соревнованиях в Эстонии
Новости: "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние
X

Анастасия Приходько впервые показала свою дочь

Анастасия Приходько
14:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Анастасия Приходько поздравила дочь Нану с днем рождения. Девочке 30 марта исполнилось 8 лет.

Приходько написала милое поздравление в сети, назвав девочку своей королевой.

"8 лет назад я стала мамой впервые! Хотела мальчика, потому что не знала, что я буду делать с девочкой! Когда Чипи появилась на свет, я поняла, что это моя королева, которую надо сделать самой счастливой в мире! С днем рождения", – написала певица.

Напомним, отцом дочери Приходько является грузинский бизнесмен Нури Кухилава. С ним она разошлась в 2013-м году, и в том же году вступила в брак с нынешним мужем Александром.

2 года назад Приходько стала мамой во второй раз – она родила сына Гордея.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Анастасия Приходько, День рождения, Дочь, Нана, Певица.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Ким Кардашян прокомментировала высмеивание чрезмерного применения Photoshop Рики Мартин рассказал о своих отношениях Как Ирина Шейк и Брэдли Купер отпраздновали день рождения дочери

Последние новости

ГБР анонсирует первые расследования уже в сентябре Обмен Сущенко на россиян: в Кремле отреагировали на обращение адвоката Драгоценности королевы Виктории выставят в Кенсингтонском дворце
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
02 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
03 Тайна вселенной: физики приблизились к разгадке
04 Федецкий назвал единственного тренера, с которым у Хачериди не было проблем
05 Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости сегодня
14:09 Российский МИД вручит ноту дипломатам стран ЕС
14:04 Украина начнет новый диалог с нацменьшинствами по языковому вопросу
14:03 Смешные детишки, которые считают себя животными
14:02 Президент Чехии заявил, что нет доказательств по делу Скрипаля
13:59 Братья Кличко сыграют в матче легенд перед финалом Лиги чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Пасхальное перемирие": боевики дважды нарушили режим тишины Боевики дважды нарушили "Пасхальное перемирие"
Новости: Погода на выходные 31 марта - 1 апреля: в Украине резко потеплеет Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник
Добавить комментарий
0