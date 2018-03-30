После того, как экс-тренер "Лиги смеха" Юрий Горбунов привел к победе свою команду "Загорецьку Л.С.", лигосмешник решил заняться производством собственного комедийного шоу.

После того, как экс-тренер "Лиги смеха" Юрий Горбунов привел к победе свою команду "Загорецьку Л.С.", лигосмешник решил заняться производством собственного комедийного шоу. На днях Юрий приступил к съемкам юмористического проекта "#ШОУЮРИ", выпуск которого вскоре зрители увидят на телеканале "1+1". Концерт будет состоять из скетчей и стендапов, во время которых актеры во главе с Юрием Горбуновым будут шутить на бытовые и общественные темы, о семейных отношениях, жизни не только в столице, но и маленьких городах и селах, а также поделятся курьезными моментами кино и телевидения, которые часто остаются за кадром. "На самом деле с "#ШОУЮРИ" мы объездили многие города Украины. Сначала это был внеэфирный продукт, но после многочисленных положительных отзывов зрителей и наших поклонников мы решили, что проект готов к телеверсии. Это шоу об украинцах и нашей жизни. Каждый сможет узнать в скетчах себя или ситуации, которые с ним случались. Также мы покажем закулисье съемочного процесса. Важно, что на сцене актеры говорят исключительно на нашем родном украинском языке", - говорит Юрий. Идею проекта придумали Юрий Горбунов и один из авторов комедийного сериала "Останній москаль" Николай Куцик. Артисты составляют шутки совместно со сценаристом сериала "Село на мільйон-2" Ярославом Стенем и командой лучших юмористов страны.