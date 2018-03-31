Подборка снимков знаменитых людей прошлого, которые выглядели точь-в-точь, как современные звезды.

Подборка снимков знаменитых людей прошлого, которые выглядели точь-в-точь, как современные звезды. В жизни мы встречаем довольно много людей, которые могут быть похожи друг на друга. Иногда сходство даже может безмерно удивить. Но иногда очень интересно увидеть людей, очень похожих на знаменитостей. А представьте себе такую сцену: вы копаетесь в стопке древних полуистлевших исторических снимков и вдруг видите… копию самого себя! Что это? Сходство? Реинкарнация? Гены?