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Возлюбленная Тимати показала свои стройные ноги

Анастасия Решетова
22:36 Вт, 3 Апрель 2018 Телеграф
vistanews.ru
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Девушка репера Тимати похвасталась длинными ногами на новом снимке в своем Instagram.

Снимок был опубликован в Instagram, за пять минут его оценили более трех тысяч пользователей. Анастасия Решетова часто балует поклонников красивыми фотографиями и сегодняшний кадр никого не оставил равнодушным.

Селебрити опубликовала снимок, на котором она изображена сидя на постели в нежно-розовом платье в пол, которое оголяет очень длинные ноги. При этом взгляд девушки направлен не в объектив, а вдаль, что добавляет фотографии некой загадочности.

 

Peachy - peachy ))))

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Путь в модельный бизнес Анастасия Решетова начала в 2014 году, когда стала обладательницей титула "Вице-мисс Россия". Внешность и фигура девушки позволяют ей постоянно находиться в кадре, причем все прелести не нужно скрывать за одеждой.

Отношения Анастасии и Тимати остаются за объективами, так как они предпочитают не раскрывать семейных моментов.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Анастасия Решетова, Девушка Тимати, Личная жизнь Тимати, Тимати.
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