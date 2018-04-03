Возлюбленная Тимати показала свои стройные ноги

Снимок был опубликован в Instagram, за пять минут его оценили более трех тысяч пользователей. Анастасия Решетова часто балует поклонников красивыми фотографиями и сегодняшний кадр никого не оставил равнодушным.

Селебрити опубликовала снимок, на котором она изображена сидя на постели в нежно-розовом платье в пол, которое оголяет очень длинные ноги. При этом взгляд девушки направлен не в объектив, а вдаль, что добавляет фотографии некой загадочности.

Peachy - peachy )))) Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 3 Апр 2018 в 2:09 PDT

Путь в модельный бизнес Анастасия Решетова начала в 2014 году, когда стала обладательницей титула "Вице-мисс Россия". Внешность и фигура девушки позволяют ей постоянно находиться в кадре, причем все прелести не нужно скрывать за одеждой.

Отношения Анастасии и Тимати остаются за объективами, так как они предпочитают не раскрывать семейных моментов.