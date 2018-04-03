Беременная Алена Шоптенко станцевала трогательный танец

Украинский хореограф, участница проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая уже скоро должна родить, поделилась с поклонниками очень трогательным видео, которое она опубликовала в Instagram.

В ролике Шоптенко нежно станцевала под колыбельную. Вместе с тем хореограф рассказала, как отреагировала, узнав о своей беременности.

"Хочу признаться, что беременность для меня не сразу стала необыкновенным счастьем, и трепетное отношение и ожидание тоже появились со временем. Сначала было непонимание и страхи. Но не зря дается девять месяцев", - начала рассказ Алена.