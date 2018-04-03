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Беременная Алена Шоптенко станцевала трогательный танец

Алена Шоптенко
15:17 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Алена Шоптенко показала трогательный танец для своего малыша, и поделилась переживаниями о беременности.

Украинский хореограф, участница проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая уже скоро должна родить, поделилась с поклонниками очень трогательным видео, которое она опубликовала в Instagram.

 

Хочу признаться, что беременность для меня не сразу стала необыкновенным счастьем, и трепетное отношение и ожидание тоже появились со временем. Сначала было непонимание и страхи. Но не зря дается девять месяцев. У меня было много переживаний насчет своей готовности к материнству, грядущих перемен и, конечно же, влияния моего положения на работу и работоспособность. Одним из самых ярких ощущений вначале было стеснение себя и своего меняющегося тела. А для дисциплинированного хореографа, который всегда держит себя в форме, это, сами понимаете, сложновато сразу принять. Мне было так неловко, когда люди замечали мою беременность и акцентировали на ней внимание! Я воспринимала беременность как слабость, что ли, и никак не могла расслабиться. Да, я все ещё репетирую и сама протанцовываю хореографию, которую ставлю. Хотя сейчас это уже больше напоминает не танец маленьких утят, а танцы бегемотика Говорят, что когда не знаешь что делать, нужно делать то, что умеешь лучше всего. Я решила так и поступить. Так появился наш первый дуэт. Он для меня и вот того человека. А еще он для тех, кому страшно так же, как мне. Все будет хорошо. Главное не ложиться на краю Спасибо, @sarakhanov, за то, что помог показать именно так мою первую колыбельную, а вам за то, что поддерживаете.

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

В ролике Шоптенко нежно станцевала под колыбельную. Вместе с тем хореограф рассказала, как отреагировала, узнав о своей беременности.

"Хочу признаться, что беременность для меня не сразу стала необыкновенным счастьем, и трепетное отношение и ожидание тоже появились со временем. Сначала было непонимание и страхи. Но не зря дается девять месяцев", - начала рассказ Алена.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Алена Шоптенко, Беременность, Танец, Хореограф.
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