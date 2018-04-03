Не все голливудские звезды любят отдыхать за бокалом вина или стакана виски, некоторые из них принципиально отказались от алкоголя.

Не все голливудские звезды любят отдыхать за бокалом вина или стакана виски, некоторые из них принципиально отказались от алкоголя. Казалось бы, несмотря на многочисленные громкие скандалы известных фигур с алкоголем, трудно поверить, что есть звезды, которые принципиально не употребляют алкоголь, но на самом деле таких довольно много, и у каждого из них свои причины его не употреблять.