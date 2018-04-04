Настя Каменских взбудоражила поклонников новым сексуальным фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, решила не просто похвастаться фото с отдыха - она показала в Instagram фото, где позирует полностью голой.

"Ооопс", - подписала она фото, добавив тег "голая девушка".

На снимке Настя Каменских сидит у бассейна полностью раздетой, полуразвернувшись к зрителю - вид сверху. Под таким ракурсом видно, что на Каменских нет одежды, зато прекрасно подчеркнуты ее стройные ножки, и пышные формы, которые она слегка прикрывает рукой.

Поклонникам понравились такие фото - все комментарии позитивные, а фаны засыпали Каменских комплиментами.