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Настя Каменских взбудоражила поклонников новым сексуальным фото
10:06 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Украинская певица сделала фото, где она решила полностью обнажится.
Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, решила не просто похвастаться фото с отдыха - она показала в Instagram фото, где позирует полностью голой.
"Ооопс", - подписала она фото, добавив тег "голая девушка".
На снимке Настя Каменских сидит у бассейна полностью раздетой, полуразвернувшись к зрителю - вид сверху. Под таким ракурсом видно, что на Каменских нет одежды, зато прекрасно подчеркнуты ее стройные ножки, и пышные формы, которые она слегка прикрывает рукой.
Поклонникам понравились такие фото - все комментарии позитивные, а фаны засыпали Каменских комплиментами.
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