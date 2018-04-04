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На проект "Холостяк 8" вернется участница прошлого сезона

Анетти Жернова
10:26 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Уже в эту пятницу на телеканале СТБ выйдет новый выпуск самого романтического шоу страны "Холостяк", в котором появится скандальная участница "Холостяк-6".

В новом выпуске "Холостяка" неожиданно для всех появится одна из самых ярких участниц 6 сезона Анетти Жернова.

На проекте "Холостяк-6", где главным героем стал Иракли Макацария, претендентка на место невесты Анетти Жернова заставила всю Украину говорить об отношениях с Холостяком.

О возвращении девушки на проект сообщил ведущий программы Григорий Решетников. В своем Instagram Гриша опубликовал фото.

"Вона повертається... Вже цієї п‘ятниці! Не пропустіть!", - подписал ведущий.

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Новости шоу бизнеса, 8 сезон, Instagram, Анетти Жернова, Видео, Григорий Решетников, Участница, Холостяк.
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