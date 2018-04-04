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На проект "Холостяк 8" вернется участница прошлого сезона
10:26 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Уже в эту пятницу на телеканале СТБ выйдет новый выпуск самого романтического шоу страны "Холостяк", в котором появится скандальная участница "Холостяк-6".
В новом выпуске "Холостяка" неожиданно для всех появится одна из самых ярких участниц 6 сезона Анетти Жернова.
На проекте "Холостяк-6", где главным героем стал Иракли Макацария, претендентка на место невесты Анетти Жернова заставила всю Украину говорить об отношениях с Холостяком.
О возвращении девушки на проект сообщил ведущий программы Григорий Решетников. В своем Instagram Гриша опубликовал фото.
"Вона повертається... Вже цієї п‘ятниці! Не пропустіть!", - подписал ведущий.
Telegraf.com.ua