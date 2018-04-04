На проект "Холостяк 8" вернется участница прошлого сезона

В новом выпуске "Холостяка" неожиданно для всех появится одна из самых ярких участниц 6 сезона Анетти Жернова.

На проекте "Холостяк-6", где главным героем стал Иракли Макацария, претендентка на место невесты Анетти Жернова заставила всю Украину говорить об отношениях с Холостяком.

О возвращении девушки на проект сообщил ведущий программы Григорий Решетников. В своем Instagram Гриша опубликовал фото.

"Вона повертається... Вже цієї п‘ятниці! Не пропустіть!", - подписал ведущий.