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Даша Астафьева похвасталась стройной фигурой в интересном комбинезоне

Даша Астафьева
15:12 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Эпатажная Даша Астафьева снялась в стильной фотосессии на крыше дома. Певица надела приталенный комбинезон, щеголяя стройным телом.

Недавно Даша Астафьева бросила вызов лишним килограммам и публично заявила, что будет соблюдать диету и увеличит нагрузку в спортзале. С тех пор звезда не стесняется показывать свои достижения, делая снимки в нижнем белье и приталенной одежде.

Для очередной фотосессии Даша Астафьева надела комбинезон, в котором она выглядела роскошно. Идеальная фигура, сапоги на каблуках, приталенный наряд добавили пикантности черно-белым снимкам. Позировала певица на крыше столичной многоэтажки, игриво наклоняясь через перила и опираясь на них.

"Запускаем солнечных зайчиков", – написала Даша Астафьева.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Даша Астафьева, Комбинезон, Певица, Фигура, Фото.
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