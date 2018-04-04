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Даша Астафьева похвасталась стройной фигурой в интересном комбинезоне
15:12 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Эпатажная Даша Астафьева снялась в стильной фотосессии на крыше дома. Певица надела приталенный комбинезон, щеголяя стройным телом.
Недавно Даша Астафьева бросила вызов лишним килограммам и публично заявила, что будет соблюдать диету и увеличит нагрузку в спортзале. С тех пор звезда не стесняется показывать свои достижения, делая снимки в нижнем белье и приталенной одежде.
Для очередной фотосессии Даша Астафьева надела комбинезон, в котором она выглядела роскошно. Идеальная фигура, сапоги на каблуках, приталенный наряд добавили пикантности черно-белым снимкам. Позировала певица на крыше столичной многоэтажки, игриво наклоняясь через перила и опираясь на них.
"Запускаем солнечных зайчиков", – написала Даша Астафьева.
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