"Від пацанки до панянки" 3 сезон 7 выпуск: участницы попали в позапрошлый век (Видео)

В первой части выпуска 7 пацанки снова попали в позапрошлый век - роскошные платья, сложные прически и, главное изысканные манеры.

Во второй части выпуска пацанкам пришлось провести время с детьми.

В третьей части на пацанок ждала встреча с представителями других стран. Им нужно было вести себя, как принято на таких мероприятиях, а также общаться исключительно на английском.

После финального испытания было озвучено главное решение.