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"Від пацанки до панянки" 3 сезон 7 выпуск: участницы попали в позапрошлый век (Видео)

"Від пацанки до панянки"
10:56 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Реалити-шоу "Від пацанки до панянки" 3 сезон 2018 снято по формату британского проекта "From Ladette to Lady".

В первой части выпуска 7 пацанки снова попали в позапрошлый век - роскошные платья, сложные прически и, главное изысканные манеры.

Во второй части выпуска пацанкам пришлось провести время с детьми.

В третьей части на пацанок ждала встреча с представителями других стран. Им нужно было вести себя, как принято на таких мероприятиях, а также общаться исключительно на английском.

После финального испытания было озвучено главное решение.

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Новости шоу бизнеса, 3 сезон, 7 выпуск, Від пацанки до панянки, Видео, Пацанки, Позапрошлый век, Участницы, Шоу.
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