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"Від пацанки до панянки" 3 сезон 7 выпуск: участницы попали в позапрошлый век (Видео)
10:56 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Реалити-шоу "Від пацанки до панянки" 3 сезон 2018 снято по формату британского проекта "From Ladette to Lady".
В первой части выпуска 7 пацанки снова попали в позапрошлый век - роскошные платья, сложные прически и, главное изысканные манеры.
Во второй части выпуска пацанкам пришлось провести время с детьми.
В третьей части на пацанок ждала встреча с представителями других стран. Им нужно было вести себя, как принято на таких мероприятиях, а также общаться исключительно на английском.
После финального испытания было озвучено главное решение.
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