Певица Ольга Серябкина намекнула на свою беременность

Недавно 32-летняя Ольга Серябкина спровоцировала слухи о беременности. Звезда в Инстаграм поинтересовалась у подписчиков, какие имена им нравятся.

"Какое любимое ваше имя? Потому что детей нужно называть интересными именами. Я уже готовлюсь".

Более того, позже она намекнула и на пол ребенка, попросив назвать фанатов назвать нелюбимые мужские имена. Конечно же, новость вызвала небывалый резонанс, тем более, что об избраннике артистки неизвестно.