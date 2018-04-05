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Певица Ольга Серябкина намекнула на свою беременность
Новости шоу бизнеса: Солистка группы Serebro Ольга Серябкина смутила своих поклонников намеком на беременность.
Недавно 32-летняя Ольга Серябкина спровоцировала слухи о беременности. Звезда в Инстаграм поинтересовалась у подписчиков, какие имена им нравятся.
"Какое любимое ваше имя? Потому что детей нужно называть интересными именами. Я уже готовлюсь".
Более того, позже она намекнула и на пол ребенка, попросив назвать фанатов назвать нелюбимые мужские имена. Конечно же, новость вызвала небывалый резонанс, тем более, что об избраннике артистки неизвестно.
Telegraf.com.ua