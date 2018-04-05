Популярный канадский певец Джастин Бибер "забил" татуировками практически весь торс и руки. На тату изображены преимущественно звери.

Популярный канадский певец Джастин Бибер "забил" татуировками практически весь торс и руки. На тату изображены преимущественно звери. 24-летний Бибер подсчитал, что процесс создания рисунков на его теле занял более 100 часов. И не жалеет. Результат он показал в своем Instagram. "Если бы татуировки не болели, они были бы у каждого. Ну, может, не совсем у каждого! Более сотни часов тяжелого труда над моим телом, но я бы не хотел лишиться ни одного (тату)... Я очень люблю искусство и превратил в холст мое тело, и это так весело", – рассказал Джастин и добавил фото обнаженного торса.