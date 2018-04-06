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Дочь Курта Кобейна спела песню в годовщину смерти отца (Видео)

Фрэнсис Бин Кобейн
14:38 Сегодня Телеграф
www.obozrevatel.com
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 25-летняя Фрэнсис Бин Кобейн исполнила песню, приурочив ее к годовщине смерти своего отца, легендарного музыканта, лидера группы Nirvana Курта Кобейна.

Единственная дочь американского музыканта Курта Кобейна, лидера культовой группы Nirvana Фрэнсис Бин Кобейн опубликовала в сети эпизод авторской песни, который посвятила 24 годовщине смерти ее отца, умершего при невыясненных обстоятельствах 5 апреля 1994 года.

"Кажется, я видела тебя, когда была маленькой", - поет она на видео. В комментариях к ролику на YouTube-канале Aline Cobain Фрэнсис рассказала, что не стала аккомпанировать себе на гитаре из-за длинных ногтей.

"Я просто сижу в своей комнате и пою одна. У меня дома нет телевизора, и это лучшее решение, потому что я просто вынуждена занимать свое время вещами, которые питают мой мозг и душу, а не тратить энергию для размышлений о том, чтобы не думать", - прокомментировала свой ролик девушка.

Сегодня Фрэнсис Бин Кобейн 25 лет, она живет в Лос-Анджелесе. Последний раз живым она видела Курта Кобейна 1 апреля 1994 года, когда ей был всего год и восемь месяцев.

Насколько известно, в тот день няня приехала с Фрэнсис навестить музыканта в реабилитационном центре. Через день он сбежал оттуда и добрался до дома, где его настигла смерть.

Тело Кобейна обнаружили лишь 8 апреля. На его груди лежало ружье 20 калибра, из которого, согласно официальной версии, 27-летний музыкант выстрелил себе в голову после того, как принял большую дозу героина. Однако эта версия впоследствии вызвала множество споров, многие фаны артиста уверены, что Кобейна убили.

 

Существует также предположение о намеренном убийстве лидера Nirvana, заказчиком которого стала его супруга Кортни Лав.

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Новости шоу бизнеса, Nirvana, Видео, Годовщина смерти, Дочь, Дочь Курта Кобейна, Песня, Френсис Бин Кобейн.
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