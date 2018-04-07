Холостяк 8 сезон, 5 выпуск: проект покинули сразу две участницы (Видео)

Как известно, на сердце Рождена претендовали 26 девушек, и уже в 5 выпуске 8 сезона Холостяка в шоу осталось всего 9 красавиц. Этот выпуск был полон неожиданностей. В шоу появилось две новые участницы, которых девушки не хотели принять.

На этой неделе на свидание Рожден позвал Марину, Галю и новенькую Настю. Однако, Марина отказалась прийти. Зато двух других девушек он привел на студию дубляжа – они попытались сделать пародию на известный фильм.

Между тем Марина не могла успокоиться и осталась в доме ожидать объяснений от Холостяка. Рожден пришел к участницам и расставил все точки над "и". После этого решил поговорить с оскорбленной Мариной тет-а-тет. И позицию девушки он так и не понял. Поэтому решил с ней попрощаться.

Далее на разговор с Холостяком пошла Маша. Девушка, которая всегда кокетничает и флиртует с Рожденом, думала, что она в выигрышной позиции. Однако, теперь от пояснил, что Маша стала заложницей такого своего образа, и это ему не нравится. Рожден решил, что такое поведение Маши – это маска, поэтому Холостяк решил попрощаться с ней.

Холостяк 8. Выпуск 5. Часть 1. Кто из девушек пойдет на концерт Рождена Ануси?

Холостяк 8. Выпуск 5. Часть 2. Фанатки атакуют.

Холостяк 8. Выпуск 5. Часть 3. Новая участница.

Холостяк 8. Выпуск 5. Часть 4. Свидание с Анетти.

Холостяк 8. Выпуск 5. Часть 5. Бунт на проекте вместо Церемонии роз.

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.