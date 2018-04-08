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Синди Кроуфорд поделилась снимком без макияжа

Синди Кроуфорд
14:27 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярная актриса Синди Кроуфорд даже без макияжа очень красивая.

Своим внешним видом 52-летняя Синди Кроуфорд вызывает только восхищение: модель выглядит минимум на 10 лет младше и легко может сойти не за маму, а за старшую сестру своей дочери Кайи Гербер. И дело тут не в чудесах макияжа, а в естественной красоте - это Синди в очередной раз доказала, опубликовав селфи без косметики.

Модель сделала фотографию лежа рядом со своей собакой.

"Щенячья подушка", - так подписала снимок Кроуфорд.

Отметим, что секрет сияющего внешнего вида Кроуфорд в постоянной работе над собой и своим образом: Синди придерживает весьма строгой диеты, не позволяя себе никаких продуктов, которые не лучшим образом могут сказаться на ее лице, а также постоянно посещает косметологов и не пренебрегает домашним уходом за собой.

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Новости шоу бизнеса, Звезды без макияжа, Кроуфорд, Модели, Модели без макияжа, Синди Кроуфорд без макияжа.
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