Синди Кроуфорд поделилась снимком без макияжа

Своим внешним видом 52-летняя Синди Кроуфорд вызывает только восхищение: модель выглядит минимум на 10 лет младше и легко может сойти не за маму, а за старшую сестру своей дочери Кайи Гербер. И дело тут не в чудесах макияжа, а в естественной красоте - это Синди в очередной раз доказала, опубликовав селфи без косметики.

Модель сделала фотографию лежа рядом со своей собакой.

"Щенячья подушка", - так подписала снимок Кроуфорд.

Отметим, что секрет сияющего внешнего вида Кроуфорд в постоянной работе над собой и своим образом: Синди придерживает весьма строгой диеты, не позволяя себе никаких продуктов, которые не лучшим образом могут сказаться на ее лице, а также постоянно посещает косметологов и не пренебрегает домашним уходом за собой.