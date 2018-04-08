В Голливуде распалась еще одна звездная пара

Американская актриса Дженни Гарт, известная по роли Келли Тейлор в телесериале "Беверли-Хиллз" разводится с мужем - актером Дэйвом Абрамсом.

Издание отмечает, что документы на развод подала не Гарт, а ее супруг, указав в качестве причины "непримиримые противоречия".

О проблемах в отношениях пары стало известно еще в конце 2017 года. Тогда Гарт и Абрамс взяли паузу, однако преодолеть кризис им не удалось.

Дженни и Дэйв, который младше актрисы на 10 лет, познакомилась в 2014 году, спустя год влюбленные сыграли тихую свадьбу. Совместных детей у актеров нет.

Отметим, что для Дженни Гарт этот развод будет уже третьим. Во втором браке со звездой "Сумерек" Питером Фачинелли актриса родила троих дочерей - Луку, Лолу и Фиону.