Представляем 20 людей, которые на своем примере доказали, что никогда не поздно изменить свою жизнь.

Этот мир стал слишком поверхностным, поскольку люди придают слишком большую ценность внешности. Ходить в тренажерные залы стало модно, придерживаться здоровой пищи в тренде и так далее. Но несмотря на все это, стоит отметить, что лишний вес в большинстве случаев может быть опасным для здоровья. И потому не следует так рьяно защищать идею бодипозитива. Представляем 20 людей, которые на своем примере доказали, что никогда не поздно изменить свою жизнь.