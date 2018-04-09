Певица TAYANNA опубликовала откровенные снимки со своего отдыха

Украинская исполнительница TAYANNA порадовала поклонников новыми снимками с отдыха в теплых краях. На фото певица позирует на пляже в белом купальнике, удачно подчеркивающим ее стройные ноги.

"Доброго ранку всім, з поливаним понеділком вас ! Я вже повернулась і дуже скучила за вами", – подписала фото TAYANNA.

Райская дорога ❤️ Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 7 Апр 2018 в 5:06 PDT

В комментариях поклонники певицы написали ей множество комплиментов: "Райская красотка", "Такая красивая", "Вы прекрасны!", "Круто".