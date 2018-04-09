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Певица TAYANNA опубликовала откровенные снимки со своего отдыха
15:46 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Популярная украинская исполнительница TAYANNA показала свои стройные ноги на новых снимках.
Украинская исполнительница TAYANNA порадовала поклонников новыми снимками с отдыха в теплых краях. На фото певица позирует на пляже в белом купальнике, удачно подчеркивающим ее стройные ноги.
"Доброго ранку всім, з поливаним понеділком вас ! Я вже повернулась і дуже скучила за вами", – подписала фото TAYANNA.
В комментариях поклонники певицы написали ей множество комплиментов: "Райская красотка", "Такая красивая", "Вы прекрасны!", "Круто".
Telegraf.com.ua