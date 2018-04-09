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Певица TAYANNA опубликовала откровенные снимки со своего отдыха

TAYANNA
15:46 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская исполнительница TAYANNA показала свои стройные ноги на новых снимках.

Украинская исполнительница TAYANNA порадовала поклонников новыми снимками с отдыха в теплых краях. На фото певица позирует на пляже в белом купальнике, удачно подчеркивающим ее стройные ноги.

"Доброго ранку всім, з поливаним понеділком вас ! Я вже повернулась і дуже скучила за вами", – подписала фото TAYANNA.

 

Райская дорога ❤️

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

В комментариях поклонники певицы написали ей множество комплиментов: "Райская красотка", "Такая красивая", "Вы прекрасны!", "Круто".

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Новости шоу бизнеса, TAYANNA, певица TAYANNA, Украинская музыка, Украинские певицы.
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