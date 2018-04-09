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Дженнифер Энистон встретилась с Анджелиной Джоли
15:17 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Актрисы встретились на дне рождения Риз Уизерспун.
13 лет назад знаменитая актриса и режиссер Анджелина Джоли увела у Дженнифер Энистон ее супругаа.
С тех пор женщины стали недолюбливать друг друга, а высказывание Джоли о разводе Энистон с супругом Джастином Теру лишь усугубило ситуацию. Общая подруга актрис Риз Уизерспун видимо наконец-то смогла их помирить.
"Риз годами приходилось подстраиваться под каждую подругу по отдельности. Она устала от этого, и решила позвать их обеих на свой день рождения", — поведал источник.
По информации, на мероприятии Анджелина и Дженнифер немного поболтали, так что возможно их ненависть друг к другу прошла.
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