Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко проводит переговоры с главой МИД Турции в Стамбуле Порошенко проводит переговоры с главой МИД Турции в Стамбуле
Новости: "Доступные лекарства": Гройсман хочет расширить программу "Доступные лекарства": Гройсман хочет расширить программу
Новости: "Реал" - "Ювентус": матч обслужит английская бригада арбитров "Реал" - "Ювентус": матч обслужит английская бригада арбитров
Новости: Ученые назвали возможную причину второго Большого взрыва Ученые назвали возможную причину второго Большого взрыва
X

Дженнифер Энистон встретилась с Анджелиной Джоли

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон
15:17 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актрисы встретились на дне рождения Риз Уизерспун.

13 лет назад знаменитая актриса и режиссер Анджелина Джоли увела у Дженнифер Энистон ее супругаа.

С тех пор женщины стали недолюбливать друг друга, а высказывание Джоли о разводе Энистон с супругом Джастином Теру лишь усугубило ситуацию. Общая подруга актрис Риз Уизерспун видимо наконец-то смогла их помирить.

"Риз годами приходилось подстраиваться под каждую подругу по отдельности. Она устала от этого, и решила позвать их обеих на свой день рождения", — поведал источник.

По информации, на мероприятии Анджелина и Дженнифер немного поболтали, так что возможно их ненависть друг к другу прошла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Самые честные кадры: фотограф снимает жизнь простых людей на iPhone (Фото) Как выглядели сестры Кардашьян до и после пластических операций Умер известный украинский художник-постановщик Эдуард Колесов

Последние новости

Исмаили стал лучшим футболистом "Шахтера" в марте Брутальные сердцееды, покоряющие девушек одной только прической МИД КНР: Переговоры с США невозможны
Сегодня читают
01 Отвергнуть цивилизацию: как живет первобытное племя XXI века (Видео)
02 Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)
03 Телескоп Hubble обнаружил сверхгигантскую синюю звезду
04 Ученые сделали снимок ледяного Байкала с помощью спутника
05 Голос страны 8 сезон: чем порадовал зрителей 11 выпуск шоу (Видео)
Новости сегодня
15:43 Люди, которые доказали, что никогда не поздно изменить себя (Фото)
15:32 Медики рассказали, когда и какую минеральную воду лучше пить
15:19 Как переоборудовать кладовку в уютный кабинет, когда места совсем мало (Фото)
15:17 Киевлянин стрелял из пистолета по окнам домов
15:09 Фотограф путешествует по миру и снимает самых красивых девушек из разных стран (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло
Новости: Партия Орбана будет контролировать 133 мандата Партия Орбана будет контролировать 133 мандата
Новости: СМИ: Ким Чен Ын готов обсуждать проблему денуклеаризации Лидер КНДР готов обсуждать проблему денуклеаризации
Новости: Модель Белла Хадид стала знойной блондинкой Модель Белла Хадид стала знойной блондинкой
Добавить комментарий
0