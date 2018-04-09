Бруклина Бекхэма застали за изменой Хлое Морец

Похоже, что роман 19-летнего Бруклина Бекхэма и 21-летней подошел к концу. Старшего сына знаменитых Дэвида и Виктории Бекхэм заметили в компании жгучей брюнетки в одном из тату салонов в Голливуде. Новой пассией юного Бекхэма оказалась горячая 20-летняя модель Playboy Лекси Вуд.

В этом же салоне Бруклин сделал себе новую татуировку в виде девушки, позирующей в стиле пин-ап. Известно, что помимо модельной карьеры Лекси увлекается дизайном одежды.

Напомним, что Бруклин долгое время встречался с 21-летней голливудской актрисой Хлоей Морец. Пара то сходилась, то расставалась, но в последнее время влюбленные часто делились совместными фото, на которых демонстрировали свои чувства.

В феврале этого года Бруклин и Хлоя вместе отпраздновали ее 21-летие. Ради свидания с возлюбленной парень пропустил модный показ своей мамы – Виктории Бекхэм в Нью-Йорке.