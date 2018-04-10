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Кэтрин Зета-Джонс появилась на вечеринке в экстравагантном наряде

Кэтрин Зета-Джонс
15:04 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса выбрала для вечеринки полупрозрачное кружевное платье с корсетом.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс прививает любовь 14-летней дочери Кэрис к светской жизни. На днях Кэтрин и Кэрис вместе побывали на вечеринке Dolce & Gabbana в Нью-Йорке. Дизайнеры представили женскую коллекцию Alta Moda.

Стефано Габбана и Доменико Дольче провели показ женской коллекции в Линкольн-центре и устроили ужин на сцене Met Opera.

48-летняя голливудская актриса выбрала для вечеринки полупрозрачное кружевное платье с корсетом из новой коллекции бренда, а Кэрис надела топ с открытыми плечами и черные атласные брюки.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Вечеринка, Дочь, Кэтрин Зета-Джонс, Образ, Платье.
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