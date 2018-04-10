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Лилия Ребрик призналась, как назовет будущего ребенка

Лилия Ребрик с семьей
21:58 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская телеведущая и ее муж Андрей Дикий вскоре еще раз станут родителями.

Звездные супруги с нетерпением ожидают пополнения в семье.

Оптимистичная телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий скоро станут родителями еще одной дочери.

На протяжении всей беременности знаменитость не делала никаких тайн из своего состояния. Напротив, Ребрик охотно делилась фотографиями с животиком, показывала покупки для малыша и рассказывала поклонникам о выборе роддома.

Поэтому неудивительно, что буквально перед рождением второго ребенка Лилия Ребрик рассекретила, какое имя выбрала для него.

Ведущая призналась, что выбор сделала ее старшая дочь, 5-летняя Диана. Девочка попросила назвать будущую сестренку Полиной.

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Новости шоу бизнеса, Андрей Дикий, Беременность Лилии Ребрик, Дочь Лилии Ребрик, Лилия Ребрик.
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