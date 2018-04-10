https://telegraf.com.ua/files/2018/04/31_main_new.1518598452_1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4004173-liliya-rebrik-priznalas-kak-nazovet-budushhego-rebenka.html
Лилия Ребрик призналась, как назовет будущего ребенка
Новости шоу бизнеса: Популярная украинская телеведущая и ее муж Андрей Дикий вскоре еще раз станут родителями.
Звездные супруги с нетерпением ожидают пополнения в семье.
Оптимистичная телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий скоро станут родителями еще одной дочери.
На протяжении всей беременности знаменитость не делала никаких тайн из своего состояния. Напротив, Ребрик охотно делилась фотографиями с животиком, показывала покупки для малыша и рассказывала поклонникам о выборе роддома.
Поэтому неудивительно, что буквально перед рождением второго ребенка Лилия Ребрик рассекретила, какое имя выбрала для него.
Ведущая призналась, что выбор сделала ее старшая дочь, 5-летняя Диана. Девочка попросила назвать будущую сестренку Полиной.
Telegraf.com.ua