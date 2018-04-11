https://telegraf.com.ua/files/2018/04/2_main_1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4005506-v-seti-obsuzhdayut-sovmestnoe-foto-breda-pitta-i-professora-neri-oksman.html
В сети обсуждают совместное фото Брэда Питта и профессора Нери Оксман
Смотрите фото (3)
22:20 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Западные таблоиды активно обсуждают слухи о романе американского актера Брэда Питта с 42-летней профессором Нери Оксман.
Как оказалось, пара знакома более полугода. Одна из студенток в ноябре 2017-го года выложила в Instagram групповой снимок с Питтом, который сделали в лаборатории Нери. На другом кадре, уже удаленном из сети, актер и профессор стоят рядом.
Напомним, как пишут СМИ, именно страсть к архитектуре соединила Питта и Оксман. При этом источники, приближенные к паре, пока неохотно комментируют их отношения. Также в сети обсуждали воссоединение Брэда Питта и Дженифер Энистон, с которой он был женат.
Telegraf.com.ua