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В сети обсуждают совместное фото Брэда Питта и профессора Нери Оксман

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Брэд Питт
22:20 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Западные таблоиды активно обсуждают слухи о романе американского актера Брэда Питта с 42-летней профессором Нери Оксман.

Как оказалось, пара знакома более полугода. Одна из студенток в ноябре 2017-го года выложила в Instagram групповой снимок с Питтом, который сделали в лаборатории Нери. На другом кадре, уже удаленном из сети, актер и профессор стоят рядом.

Напомним, как пишут СМИ, именно страсть к архитектуре соединила Питта и Оксман. При этом источники, приближенные к паре, пока неохотно комментируют их отношения. Также в сети обсуждали воссоединение Брэда Питта и Дженифер Энистон, с которой он был женат.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Актер, Брэд Питт, Нери Оксман, Профессор, СМИ.
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