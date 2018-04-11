В сети обсуждают совместное фото Брэда Питта и профессора Нери Оксман

Как оказалось, пара знакома более полугода. Одна из студенток в ноябре 2017-го года выложила в Instagram групповой снимок с Питтом, который сделали в лаборатории Нери. На другом кадре, уже удаленном из сети, актер и профессор стоят рядом.

Напомним, как пишут СМИ, именно страсть к архитектуре соединила Питта и Оксман. При этом источники, приближенные к паре, пока неохотно комментируют их отношения. Также в сети обсуждали воссоединение Брэда Питта и Дженифер Энистон, с которой он был женат.