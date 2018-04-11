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Синди Кроуфорд опубликовала свое фото без макияжа
15:33 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Модель показала натуральную красоту на селфи в Instagram.
52-летняя супермодель Синди Кроуфорд сделала селфи без макияжа со своим домашним любимцем. "Подушка-щенок", – забавно подписала снимок знаменитость.
Поклонники модели засыпали ее комплиментами в комментариях и отметили, что Синди выглядит намного моложе своего возраста:
"Как ты можешь выглядеть на 28? Невероятно", "Очень красива", "Натуральная красота", "Твоя красота не имеет времени", "Как всегда, самая красивая женщина в мире, даже без макияжа. Всегда молода!".
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