Синди Кроуфорд опубликовала свое фото без макияжа

52-летняя супермодель Синди Кроуфорд сделала селфи без макияжа со своим домашним любимцем. "Подушка-щенок", – забавно подписала снимок знаменитость.

Поклонники модели засыпали ее комплиментами в комментариях и отметили, что Синди выглядит намного моложе своего возраста:

"Как ты можешь выглядеть на 28? Невероятно", "Очень красива", "Натуральная красота", "Твоя красота не имеет времени", "Как всегда, самая красивая женщина в мире, даже без макияжа. Всегда молода!".