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Синди Кроуфорд опубликовала свое фото без макияжа

Синди Кроуфорд
15:33 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Модель показала натуральную красоту на селфи в Instagram.

52-летняя супермодель Синди Кроуфорд сделала селфи без макияжа со своим домашним любимцем. "Подушка-щенок", – забавно подписала снимок знаменитость.

Поклонники модели засыпали ее комплиментами в комментариях и отметили, что Синди выглядит намного моложе своего возраста:

"Как ты можешь выглядеть на 28? Невероятно", "Очень красива", "Натуральная красота", "Твоя красота не имеет времени", "Как всегда, самая красивая женщина в мире, даже без макияжа. Всегда молода!".

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Макияж, Модель, Селфи, Фото без макияжа.
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