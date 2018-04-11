https://telegraf.com.ua/files/2018/04/32_main-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4005771-pevitsa-ruslana-razbila-golovu-nakanune-konferentsii.html
Певица Руслана разбила голову накануне конференции
Новости шоу бизнеса: В среду, 11 апреля, украинская певица Руслана Лыжичко получила травму головы накануне Международной конференции CISOLAR-2018, в которой она принимала участие.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила победительница Евровидения-2004.
Продвижение возобновляемой энергетики и энергетической независимости, которой я посвятила свой новый музыкальный проект и всю активность, дается мне через происшествия. За полчаса до выезда на седьмую международную конференцию Cisolar я разбила голову. Но ради чистой энергии будущего я готова пройти через все, – написала Руслана Лыжичко.
Telegraf.com.ua