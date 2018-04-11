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Певица Руслана разбила голову накануне конференции

Руслана Лыжичко
17:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В среду, 11 апреля, украинская певица Руслана Лыжичко получила травму головы накануне Международной конференции CISOLAR-2018, в которой она принимала участие.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила победительница Евровидения-2004.

Продвижение возобновляемой энергетики и энергетической независимости, которой я посвятила свой новый музыкальный проект и всю активность, дается мне через происшествия. За полчаса до выезда на седьмую международную конференцию Cisolar я разбила голову. Но ради чистой энергии будущего я готова пройти через все, – написала Руслана Лыжичко.

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