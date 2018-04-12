Инсайдер рассказал о реакции Хлои Кардашьян на измену Тристана Томпсона

Светская львица Хлои Кардашян, которая уже совсем скоро должна родить своего первенца от жениха баскетболиста Тристана Томпсона, не может поверить в измену своего любимого.

Инсайдер издания EOnline! рассказал, что после неожиданных новостей в СМИ об изменах с женщинами Тристана Томпсона, у Хлои начались преждевременные схватки. Женщина должна была родить в конце апреля, однако это событие может произойти раньше.

"Она сошла с ума. Весь ее мир перевернулся с ног на голову. Она истерически плакала всю ночь. Она умоляла вернуться в Лос-Анджелес и попыталась найти способ заставить ее перелететь к семье, но ее врач не позволил ей. Она просто хочет быть со своими родными и бросить все как можно быстрее", – поделился инсайдер.

Он также добавил, что Хлои хотела покинуть дом в Кливленде, где проживает с любимым, и улететь в Лос-Анджелес, однако из-за запрета врачей она осталась на месте.

"Она планировала воспитывать ребенка в Кливленде и посвящать ему все свободное время. Теперь она хочет вернуться к родителям, но ей нельзя летать. Даже на частном самолете и с врачом – это слишком рискованно", – отметил инсайдер.

Он также добавил, что Хлои хотела покинуть дом в Кливленде, где проживает с любимым, и улететь в Лос-Анджелес, однако из-за запрета врачей она осталась на месте.

"Она планировала воспитывать ребенка в Кливленде и посвящать ему все свободное время. Теперь она хочет вернуться к родителям, но ей нельзя летать. Даже на частном самолете и с врачом – это слишком рискованно", – отметил инсайдер.

Мать Хлои Кардашян Крис Дженнер, уже прилетела к дочери, а сестры Кардашян посетят Хлои сегодня или завтра. Семья и друзья будущей звездной мамочки очень расстроены поступком Тристана.