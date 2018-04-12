Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Посол США: Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО Посол США: Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО
Новости: Финляндия разрешила строительство Северного Потока Финляндия разрешила строительство Северного Потока
Новости: Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА
Новости: Организаторы Каннского фестиваля представили официальный постер Организаторы Каннского фестиваля представили официальный постер
X

Кейт Хадсон впервые явилась на публике после беременности

Кейт Хадсон
13:51 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Киноактриса Кейт Хадсон прибыла в Гонконг, чтобы открыть один из престижных магазинов Harry Winston.

Беременная звезда поразила всех своим образом и радостными эмоциями.

Об этом кинозвезда сообщила в своем Instagram.

Для своего первого публичного выхода в статусе будущей мамы Кейт выбрала черное платье прямого силуэта, которое аккуратно скрыло ее округлившийся живот. Модный образ дополнили ювелирные украшения и босоножки на шпильке.

Актриса, которая скоро родит дочь от любимого Дэнни Фудзикавы, постоянно улыбалась и охотно позировала перед камерами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Беременность, Видео, Кейт Хадсон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Дуэйн Джонсон рассказал о конфликте с Вином Дизелем Звезды, которым лучше быть брюнетками Дочь Веры Брежневой опубликовала фото с выпускного

Последние новости

Цветочные натюрморты от талантливого испанского художника (Фото) Самолет Як-130 разбился в России ЕС продлил санкции в отношении Ирана
Сегодня читают
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
03 Почему орбиты всех планет Солнечной системы находятся в одной плоскости
04 Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)
05 "Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
Новости сегодня
14:17 Боевики Талибана убили губернатора округа Худжа-Омари.
14:13 Хью Джекман мило поздравил свою жену с годовщиной свадьбы
14:12 Реброва могут уволить из-за конфликта с главным форвардом
14:09 Молдова просит Украину дать коридор для вывода войск РФ из Приднестровья
13:58 Трамп: Удар по Сирии будет либо очень скоро, либо совсем не скоро
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В мире отмечается День Космонавтики В мире отмечается День Космонавтики
Новости: Порошенко: Украина выходит из СНГ Порошенко: Украина выходит из СНГ
Новости: В офисе "Укрзализныци" проходит обыск В офисе "Укрзализныци" проходит обыск
Новости: Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье
Добавить комментарий
0