Кейт Хадсон впервые явилась на публике после беременности

Беременная звезда поразила всех своим образом и радостными эмоциями.

Об этом кинозвезда сообщила в своем Instagram.

Для своего первого публичного выхода в статусе будущей мамы Кейт выбрала черное платье прямого силуэта, которое аккуратно скрыло ее округлившийся живот. Модный образ дополнили ювелирные украшения и босоножки на шпильке.

Актриса, которая скоро родит дочь от любимого Дэнни Фудзикавы, постоянно улыбалась и охотно позировала перед камерами.