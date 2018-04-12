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Кейт Хадсон впервые явилась на публике после беременности
Новости шоу бизнеса: Киноактриса Кейт Хадсон прибыла в Гонконг, чтобы открыть один из престижных магазинов Harry Winston.
Беременная звезда поразила всех своим образом и радостными эмоциями.
Об этом кинозвезда сообщила в своем Instagram.
Для своего первого публичного выхода в статусе будущей мамы Кейт выбрала черное платье прямого силуэта, которое аккуратно скрыло ее округлившийся живот. Модный образ дополнили ювелирные украшения и босоножки на шпильке.
Актриса, которая скоро родит дочь от любимого Дэнни Фудзикавы, постоянно улыбалась и охотно позировала перед камерами.
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