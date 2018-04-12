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Хью Джекман мило поздравил свою жену с годовщиной свадьбы

Хью Джекман
14:13 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс празднуют 22-ю годовщину совместной жизни.

Голливудский киноактер Хью Джекман оставил в сети трогательный пост с женой Деборрой-Ли Фернесс в честь 22-й годовщины свадьбы.

Об этом киноактер сообщил в своем Instagram.

"Я верю в жизнь, которую нам суждено увидеть, и в то, что по-настоящему важные люди увидели в нас. Деб, с первого дня у нас это было. 22 года назад... Это становится только глубже. Ты и дети – величайший дар, который я когда-либо получал. Я бесконечно обожаю вас", – признался в публикации Джекман.

К слову, австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс старше Хью Джекмана на 13 лет. Они познакомились в 1994 году на съемках австралийского сериала, а через два года сыграли свадьбу. У супругов есть двое приемных детей – Оскар Максимилиан и Ава Элиот.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Годовщина, Годовщина свадьбы, Деборра-Ли Фернесс, Хью Джекман.
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