Компания HBO снимет сериал про звезд Инстаграма

Компания HBO (создатель сериалов "Секс в большом городе", "Большая маленькая ложь", "Молодой Папа", "Мир Дикого Запада" и др.) работает над созданием новой картины.

Руководство канала рассказало о запуске работы над новым комедийным сериалом об Instagram-блогерах под рабочим названием "Unsubscribed" ("Отписавшиеся").

Сюжет сериала построят вокруг жизней девушек, которые ведут популярные блоги в Instagram. Также картина затронет тему влияния соцсети на понимание успеха, красоты и женственности.

Дата выхода сериала и исполнительниц главных ролей пока не называют. Известно, что продюсером проекта выступит Тиффани Хэддиш.