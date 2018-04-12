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Компания HBO снимет сериал про звезд Инстаграма
21:26 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: В сюжете снимутся девушки, которые имеют популярные каналы.
Компания HBO (создатель сериалов "Секс в большом городе", "Большая маленькая ложь", "Молодой Папа", "Мир Дикого Запада" и др.) работает над созданием новой картины.
Руководство канала рассказало о запуске работы над новым комедийным сериалом об Instagram-блогерах под рабочим названием "Unsubscribed" ("Отписавшиеся").
Сюжет сериала построят вокруг жизней девушек, которые ведут популярные блоги в Instagram. Также картина затронет тему влияния соцсети на понимание успеха, красоты и женственности.
Дата выхода сериала и исполнительниц главных ролей пока не называют. Известно, что продюсером проекта выступит Тиффани Хэддиш.
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