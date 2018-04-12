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Компания HBO снимет сериал про звезд Инстаграма

Instagram
21:26 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В сюжете снимутся девушки, которые имеют популярные каналы.

Компания HBO (создатель сериалов "Секс в большом городе", "Большая маленькая ложь", "Молодой Папа", "Мир Дикого Запада" и др.) работает над созданием новой картины.

Руководство канала рассказало о запуске работы над новым комедийным сериалом об Instagram-блогерах под рабочим названием "Unsubscribed" ("Отписавшиеся").

Сюжет сериала построят вокруг жизней девушек, которые ведут популярные блоги в Instagram. Также картина затронет тему влияния соцсети на понимание успеха, красоты и женственности.

Дата выхода сериала и исполнительниц главных ролей пока не называют. Известно, что продюсером проекта выступит Тиффани Хэддиш.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, HBO, Instagram, Unsubscribed, Девушки из Instagram, Звезды Инстаграма, Отписавшиеся, Сериал про звезд Инстаграма, Тиффани Хеддиш.
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