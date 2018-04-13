Ирина Шейк опубликовала пикантные снимки с отдыха

32-летняя супермодель Ирина Шейк опубликовала несколько фото с отдыха. На них звезда без макияжа позирует в разных купальниках.

На первом снимке Шейк позирует в слитном полупрозрачном купальнике от бренда Intimissimi, лежа в воде. На другом фото модель демонстрирует свою натуральную красоту и позирует в розовом лифе.

Поклонники модели не оставили ее без комплиментов в комментариях под фото: "Такая шикарная!", "Самая красивая", "Ты, как всегда, великолепна!", "Как роза свежа", "Какая же ты красивая без макияжа".