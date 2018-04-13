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Ирина Шейк опубликовала пикантные снимки с отдыха
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17:48 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Американская модель русского происхождения Ирина Шейк разместила откровенное фото с отдыха.
32-летняя супермодель Ирина Шейк опубликовала несколько фото с отдыха. На них звезда без макияжа позирует в разных купальниках.
На первом снимке Шейк позирует в слитном полупрозрачном купальнике от бренда Intimissimi, лежа в воде. На другом фото модель демонстрирует свою натуральную красоту и позирует в розовом лифе.
Поклонники модели не оставили ее без комплиментов в комментариях под фото: "Такая шикарная!", "Самая красивая", "Ты, как всегда, великолепна!", "Как роза свежа", "Какая же ты красивая без макияжа".
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