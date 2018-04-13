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Ирина Шейк опубликовала пикантные снимки с отдыха

Смотрите фото (3)
Ирина Шейк
17:48 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская модель русского происхождения Ирина Шейк разместила откровенное фото с отдыха.

32-летняя супермодель Ирина Шейк опубликовала несколько фото с отдыха. На них звезда без макияжа позирует в разных купальниках. 

На первом снимке Шейк позирует в слитном полупрозрачном купальнике от бренда Intimissimi, лежа в воде. На другом фото модель демонстрирует свою натуральную красоту и позирует в розовом лифе.

Поклонники модели не оставили ее без комплиментов в комментариях под фото: "Такая шикарная!", "Самая красивая", "Ты, как всегда, великолепна!", "Как роза свежа", "Какая же ты красивая без макияжа".

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Новости шоу бизнеса, Американские модели, Ирина Шейк, Модель Ирина Шейк, Топ-модели.
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