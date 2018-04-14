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Холостяк 8 сезон, 6 выпуск: проект покинули сразу две участницы (Видео)

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Холостяк 8 сезон, 6 выпуск
08:04 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В 6 выпуске 8 сезона Холостяка, который выходит на телеканале СТБ, проект покинули Настя и Аня. Таким образом, претенденток на сердце Рождена осталось 7.

13 апреля на телеканале СТБ выходит 6 выпуск 8 сезона шоу "Холостяк". Рожден Ануси продолжает поиски невесты. Кто из девушек пойдет на свидание на этой неделе  – узнаем вскоре.

6 выпуск шоу "Холостяк 8 сезон" удивит сенсационными новостями. На одно из свиданий Холостяк придет с маленьким ребенком. А на одну из участниц ждет невероятное свидание в Египте. Неделя для девушек началась с настоящей неожиданности – их гостиная была украшена, как на Рождество: стояла большая елка и конечно же подарки. Каждой из девушек Рожден приготовил подарки, о которых они мечтали с самого детства. И самый большой подарок ждал Галю. Она первой получила приглашение на свидание. Правда, первой на свидание пошла не она, а Аня, которой Рожден подарил платье и позвал на свидание.

Холостяк 8. Выпуск 6. Часть 1. - Рождество от Рождена.

Холостяк 8. Выпуск 6. Часть 2. - Свидание с Аней.

Холостяк 8. Выпуск 6. Часть 3. - Игра в родителей.

Холостяк 8. Выпуск 6. Часть 4. - Сюрприз для Насти. 

Холостяк 8. Выпуск 6. Часть 5. Романтическое путешествие с Галей.

Холостяк 8. Выпуск 6. Часть 6. Церемония роз.

Рожден привел девушку в дом ее мечты и предложил приготовить шарлотку. Музыкант попытался вывести Аню на серьезный разговор, ведь девушка постоянно шутит, поэтому он не знает, какая она на самом деле. Во время этого романтического свидания девушка наконец открылась и рассказала, что имела очень длительные и страстные отношения. Но эти же отношения принесли ей много боли, морального, так и физического.

На этом сюрпризы от Рождена не закончились – он познакомил Аню со своими друзьями. Встреча прошла в очень приятной, уютной атмосфере.

На следующий день Рожден позвал на свидание Олю. Но на свидании они не были вдвоем – ведущий проекта Гриша доверил паре ухаживать за двумя своими маленькими детьми. Пока Рожден ухаживал за 3-месячным Димой, Оля со старшим Иваном пошла на батуты. И тут Холостяк был шокирован: девушка продолжала прыгать на батуте, когда мальчик убежал прочь. В результате Рожден вынужден был ухаживать сразу за двумя мальчиками, пока Оля развлекалась на батуте. Встревожил Рождена еще один факт, что Оля постоянно следила за камерами и только перед камерой хотела произвести хорошее впечатление.

А Настю ждал еще больший подарок – к ней приехал маленький сын. Мальчик проведет на проекте с Настей всю неделю. Очевидно было, что это стало лучшим подарком на проекте.

Тем временем Галя пакует чемоданы – девушка летит с Рожденом в Египет. Хотя свиданием это назвать трудно – сначала они катались на квадроциклах, далее был романтический обед, а вечер они провели, купаясь в бассейне. Похоже, этот день очень сблизил пару. Ведь закончилось все страстным поцелуем. Позже Рожден пояснил, что Галя именно та девушка, с которой ему хочется двигаться дальше.

Перед церемонией роз Рожден решил снова поговорить с Ольгой. Девушка снова его упрекнула, что он раскритиковал ее, когда пара присматривала за детьми. И, похоже, девушке удалось убедить Рождена дать ей еще один шанс.

 

Перший поцілунок на проекті Що скажете ?

Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

 

Далее Холостяк решил поговорить с новенькой Настей. Музыканта тревожит, что девушка чувствует себя на проекте не в своей тарелке. Разговор не очень клеился, поэтому Рожден серьезно задумался, стоит ли продолжать Насте участвовать в этом шоу.

Наконец началась церемония роз. Первой к музыканту подошла Галя. После проведения совместного уикенда девушка почти не волновалась и таки получила розу. Далее он позвал свою фанатку Настю. Он пояснил, что их отношения были безэмоциональные и монотонные, поэтому решил, что девушка должна покинуть проект. Далее Холостяк без колебаний вручил розы Яне, Наталье, Иванне и Насте. Получила цветок и Ольга – девушка получила еще один шанс. Остались Аня и Анетти. И всего одна роза.

 

Рожден первой позвал Аню и объяснил, что ему приятно проводить время с ней, но Аня больше друг, поэтому любовь у них не получится. И как бы этого не хотелось, Холостяк вынужден был попрощаться с девушкой. Поэтому последняя роза таки досталась Анетти – она остается в проекте.

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Новости шоу бизнеса, 6 выпуск, Видео, Девушки, Покинули проект, Участницы, Холостяк, Холостяк-8, Церемония роз, Шок.
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