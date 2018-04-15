Экс-солистка Nikita в прозрачном белье взбудоражила фантазию поклонников

Экс-Nikita Анастасия Кумейко, жена украинского композитора Руслана Квинты, взбудоражила поклонников очень откровенным фото, где снялась в прозрачных трусах и кожаном бюстгальтере. Снимок она опубликовала в Instagram.

Она написала на английском о том, что пятница (Friday) ее второе любимое слово на букву "F", а первое любимое – еда (Food).

На фото она то ли с короткой стрижкой, то ли в парике сидит в вызывающей позе, демонстрирую прозрачные панталоны. Поклонники в комментариях пришли в восторг от фото, а кто-то даже поинтерсовался, кто из пользователей Instagram будет приближать фото.