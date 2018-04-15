https://telegraf.com.ua/files/2018/04/6b1c240d444d5a74077c993bf941c094_1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4011181-eks-solistka-nikita-v-prozrachnom-bele-vzbudorazhila-fantaziyu-poklonnikov.html
Экс-солистка Nikita в прозрачном белье взбудоражила фантазию поклонников
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10:52 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Анастасия Кумейко поделилась очень откровенным фото, где снялась в прозрачных трусах.
Экс-Nikita Анастасия Кумейко, жена украинского композитора Руслана Квинты, взбудоражила поклонников очень откровенным фото, где снялась в прозрачных трусах и кожаном бюстгальтере. Снимок она опубликовала в Instagram.
Она написала на английском о том, что пятница (Friday) ее второе любимое слово на букву "F", а первое любимое – еда (Food).
На фото она то ли с короткой стрижкой, то ли в парике сидит в вызывающей позе, демонстрирую прозрачные панталоны. Поклонники в комментариях пришли в восторг от фото, а кто-то даже поинтерсовался, кто из пользователей Instagram будет приближать фото.
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