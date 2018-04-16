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Ева Лонгория очень трогательно поздравила мужа

Ева Лонгория
16:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ева Лонгория поздравила своего мужа Хосе Антонио Бастона с днем рождения.

Голливудская киноактриса Ева Лонгория, которая находится на последних месяцах беременности, оставила в сети нежную публикацию, где поздравила своего мужа-бизнесмена Хосе Антонио Бастона с днем рождения, которое состоялось 13 апреля.

Соответствующее сообщение будущая звездная мама оставила на странице в Instagram.

 

Me and Mama celebrating hubby bday last night!

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

"Поздравляю с днем рождения самого лучшего мужчину на свете! Я такая счастливая, что ты мой партнер по жизни, мой муж, мой лучший друг, мое все! Я надеюсь, что следующие 50 лет проведу вместе с тобой, улыбаясь и наслаждаясь каждым моментом жизни, которые нам дарит Бог. Люблю тебя, любовь всей моей жизни! С днем рождения!" – Ева поздравила своего мужа с 50-летием.

Для празднования дня рождения мужа актриса выбрала черное платье с откровенным декольте, которое отлично подчеркивало ее округлившийся живот.

Стоит добавить, что Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон находятся в официальном браке с 2016 года. Перед этим Ева Лонгория дважды была замужем: с Тайлером Кристофером (2002-2004 гг.) и с Тони Паркером (2007-2011 гг.). А вот у третьего мужа – Хосе Антонио Бастона уже есть трое детей от предыдущего брака с Натальей Эсперон (1995-2005 гг.).

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Новости шоу бизнеса, Instagram, День рождения, Ева Лонгория, Муж, Публикация, Хосе Антонио Бастон.
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