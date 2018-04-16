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Анна Фэрис рассказала, кто из актеров целуется лучше всех

Анна Фэрис
18:25 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Но вот кто целуется хуже всех, актриса не ответила.

Совсем скоро мы увидим Анну Фэрис в ремейке культовой комедии "За бортом", в рамках промо-кампании которого актриса стала гостьей Watch What Happens Live! и поговорила не только о своем новом фильме, но и о бывших коллегах – рассказав, с кем из голливудских звезд ей больше всего понравилось целоваться.

За свою многолетнюю карьеру в кино Анна успела проверить навыки в поцелуях у многих голливудских красавцев – например, Райана Рейнольдса, Криса Эванса, Люка Уилсона. Последний, оказывается, целуется – по крайней мере, по мнению Анны, – лучше всего.

"Наверное, "Моя супер-бывшая", с Люком Уилсоном – это было по-настоящему приятно", – вспомнила Фэрис в ответ на вопрос о своем лучшем и худшем поцелуях в кино. "Если честно, я всегда делаю что-нибудь нелепое, когда мы снимаем сцены поцелуев… Был, например, момент, когда я чуть не откусила Райану Рейнольдсу нижнюю губу. Вот это было забавно".

На вопрос, кто из ее коллег по Голливуду целуется хуже всего, Анна дипломатично предпочла не отвечать.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Watch What Happens Live, Актеры, Актриса, Анна Фэрис, Поцелуи.
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