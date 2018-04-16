Алена Шоптенко рассекретила пол своего ребенка

Известная украинский хореограф Алена Шоптенко сейчас находится уже на последних месяцах беременности. Вчера танцовщица призналась, кого родит своему мужу.

Ведущему рубрики #backstage "Голос країни-8" Артему Гагарину удалось узнать, что Алена родит сына. Имя ребенка она решила оставить в тайне, однако призналась, что уже определилась с хобби будущего ребенка. Сына она хочет отдать на карате.

Алена также рассказала, что родит своего первенца чуть позже месяца мая. Насчет того, как танцовщица после родов будет готовиться к новому сезону "Танцев со звездами", она еще не думала:

"Я об этом еще не думала. Самое главное, чтобы ребенок родился здоровым, счастливым, чтобы все прошло гладко. Чтобы было чем кормить. А там посмотрим".