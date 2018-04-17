Чарующая подборка с местами нашей планеты, над загадкой существования которых ломают головы ученые.

Чарующая подборка с местами нашей планеты, над загадкой существования которых ломают головы ученые. Многие из вас наверняка слышали про американскую Долину Смерти, в которой "ползают" камни, или про ирландскую "дорогу гигантов", или про удивительные туманные скалы Китая, которые вдохновили режиссера Джеймса Кэмерона перенести это удивительное творение природы в виде парящих гор в фильме "Аватар". Но существуют чудеса природы, о которых говорят и пишут куда меньше. Хотя они тоже чрезвычайно удивительны и многие из них даже до конца не изучены.