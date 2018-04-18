Подборка снимков с диснеевскими принцессами в игривых пин-ап образах.

Подборка снимков с диснеевскими принцессами в игривых пин-ап образах. Мы видели уже миллионы перерождений образов принцесс из мира Дисней, но то, как изобразил их Андрей Тарусов — это что-то новое, интересное и совершенно точно вкусно-перченое! Андрей нарисовал сказочных красавиц в стиле пин-ап, но на этом не остановился, а взял и поместил их на обложку журнала Playboy, при этом выглядят иллюстрации совершенно не пошло. Готовы поспорить, что в таком виде всеми любимых героинь мультиков еще никто не видел!