Модель Эмили Ратаковски стала героиней нового триллера (Видео)

Топ-модель сыграла одну из главных ролей в триллере "В темноте". Сексапильная модель Эмили Ратаковски приняла решение развивать свою актерскую карьеру. В сети появился трейлер к фильму "В темноте", где Эмили сыграла одну из главных ролей. Известная модель похоже полюбила актерскую работу. . Фильм "В темноте" выйдет в прокат в этом году. У нем рассказывается история пианистки Софии (Натали Дормер), которая стала свидетелем убийства. Жертву фильма сыграла именно Эмили Ратаковски. Напомним, недавно стало известно, что модель примет участие в съемках нового сериала, который похож на сериала "Друзья".