Светлана Лобода засветилась в футболке с изображением солиста Rammstein

Светлана пришла на один из самых известных музыкальных фестивалей мира – Coachella, который проводится в Лос-Анджелесе, в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein.

Издание отмечает, что Лободу сфотографировали в VIP-секторе, где также находились Джастин Бибер, Кайли Дженнер, Рианна, Ферджи и другие мировые знаменитости. Все они наслаждались эффектным шоу от Бейонсе.

Напомним, певица Светлана Лобода ждет второго ребенка – сейчас она находится на восьмом месяце беременности и будет рожать в США.

По информации СМИ, отцом будущего малыша может быть лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.