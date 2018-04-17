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Светлана Лобода засветилась в футболке с изображением солиста Rammstein

Светлана Лобода
21:56 Сегодня Телеграф
https://24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Беременная Светлана Лобода надела футболку с изображением возможного отца ребенка.

Светлана пришла на один из самых известных музыкальных фестивалей мира – Coachella, который проводится в Лос-Анджелесе, в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein.

Издание отмечает, что Лободу сфотографировали в VIP-секторе, где также находились Джастин Бибер, Кайли Дженнер, Рианна, Ферджи и другие мировые знаменитости. Все они наслаждались эффектным шоу от Бейонсе.

Напомним, певица Светлана Лобода ждет второго ребенка – сейчас она находится на восьмом месяце беременности и будет рожать в США.

По информации СМИ, отцом будущего малыша может быть лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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Новости шоу бизнеса, Coachella, Беременность Светланы Лободы, Светлана Лобода, Тилль Линдеманн.
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