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Светлана Лобода засветилась в футболке с изображением солиста Rammstein
21:56 Сегодня Телеграф
Фото: 24tv.ua
Новости шоу бизнеса: Беременная Светлана Лобода надела футболку с изображением возможного отца ребенка.
Светлана пришла на один из самых известных музыкальных фестивалей мира – Coachella, который проводится в Лос-Анджелесе, в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein.
Издание отмечает, что Лободу сфотографировали в VIP-секторе, где также находились Джастин Бибер, Кайли Дженнер, Рианна, Ферджи и другие мировые знаменитости. Все они наслаждались эффектным шоу от Бейонсе.
Напомним, певица Светлана Лобода ждет второго ребенка – сейчас она находится на восьмом месяце беременности и будет рожать в США.
По информации СМИ, отцом будущего малыша может быть лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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