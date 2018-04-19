"Від пацанки до панянки" 3 сезон 9 выпуск: участниц ждало перевоплощение (Видео)

В новом выпуске ученицы Школы панянок изменились так, что их родная мама не узнала. А все потому, что салон красоты — лучший друг современной леди. Пацанкам сделали макияж и подобрали платья. Все происходило под руководством заместителя директора Школы панянок Ирины Дюденко в их с мужем салоне красоты.

В первой части 8 выпуска 3 сезона ученицы Школы барышень учились красиво говорить и грамотно себя презентовать. Конечно же, не обошлось без провокаций.

Во второй части девушки смогли оценить свои внешние изменения.

В третьей части участницы устроили настоящие выборы.

По результатам голосования одна из них была вынуждена уйти из проекта.