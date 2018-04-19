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"Від пацанки до панянки" 3 сезон 9 выпуск: участниц ждало перевоплощение (Видео)
08:47 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: В 3 сезоне наставники всеми возможными и невозможными способами пытаются перевоспитывать пацанок.
В новом выпуске ученицы Школы панянок изменились так, что их родная мама не узнала. А все потому, что салон красоты — лучший друг современной леди. Пацанкам сделали макияж и подобрали платья. Все происходило под руководством заместителя директора Школы панянок Ирины Дюденко в их с мужем салоне красоты.
В первой части 8 выпуска 3 сезона ученицы Школы барышень учились красиво говорить и грамотно себя презентовать. Конечно же, не обошлось без провокаций.
Во второй части девушки смогли оценить свои внешние изменения.
В третьей части участницы устроили настоящие выборы.
По результатам голосования одна из них была вынуждена уйти из проекта.
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