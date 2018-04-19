Скандальные фотографии сменивших пол людей от фотографа Клаудии Гонсалес.

Скандальные фотографии сменивших пол людей от фотографа Клаудии Гонсалес. Трансгендеры — это люди, которые не дают покоя общественности уже долгое время. Если к лицам нетрадиционной ориентации во многих странах относятся более-менее лояльно, то сменивших пол повсеместно осуждают. Именно поэтому фотограф Клаудия Гонсалес решила сделать фотопроект под названием Reassign (тех, кто решился на смену пола хирургическим путем принято называть reassigned). В нем приняли участие трансгендеры до и после смены пола.