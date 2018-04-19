Экс-солистка "ВИА-Гры" показала свои ягодицы

Певица принимала солнечные ванны у бассейна и сделала пикантное селфи, которым позже поделилась в Инстаграме.

Под своим фото певица оставила такое послание: "Редко себе позволяю поваляться на пляже и принять солнечные ванны, но сегодня у меня был день релакса. Вдохновилась, наслушалась вдоволь новой музыки, начиталась, ну и конечно частично поджарилась... не умею загорать, всё время что нибудь да обгорит, в этот раз мой "персик"..".

В комментариях Татьяну буквально окунули в море комплиментов за откровенное фото и идеальные формы.