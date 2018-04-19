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Экс-солистка "ВИА-Гры" показала свои ягодицы

Татьяна Котова
18:18 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Экс-солистка "ВИА-Гры" Татьяна Котова выложила в Сеть нескромное фото.

Певица принимала солнечные ванны у бассейна и сделала пикантное селфи, которым позже поделилась в Инстаграме.

Под своим фото певица оставила такое послание: "Редко себе позволяю поваляться на пляже и принять солнечные ванны, но сегодня у меня был день релакса. Вдохновилась, наслушалась вдоволь новой музыки, начиталась, ну и конечно частично поджарилась... не умею загорать, всё время что нибудь да обгорит, в этот раз мой "персик"..".

В комментариях Татьяну буквально окунули в море комплиментов за откровенное фото и идеальные формы.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Виа Гра, Татьяна Котова, Экс-солистка "ВИА Гры", Ягодицы Татьяны Котовой.
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