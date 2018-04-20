Сегодня очень модно хвастаться своим богатством, мажоры из разных стран заводят странички в социальных сетях, где выкладывают фотоснимки своего роскошного образа жизни.

Сегодня очень модно хвастаться своим богатством, мажоры из разных стран заводят странички в социальных сетях, где выкладывают фотоснимки своего роскошного образа жизни. Молодежь Венгрии не стала исключением, они завели страничку Rich Kids of Budapest в Instagram, где выкладывают снимки с шикарных курортов, частными самолетами, крутыми автомобилями, "котлетами" бабла и прочими аксессуарами богатой жизни. На страницу венгерских мажоров подписаны более 12 тысяч человек.