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Александр Скичко рассказал о планах на свой день рождения

Александр Скичко
09:33 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известный украинский ведущий Александр Скичко проведет свое день рождения во Львове.

Александр Скичко проведет праздник во Львове.В субботу, 28 апреля, популярный телеведущий Александр Скичко празднует свое 27-летие. Свой день рождения он проведет во Львове… на работе.

"Знаете, это уже становится традицией, что на какие-либо праздники я работаю: в новогоднюю ночь я работал, прошлый день рождения – тоже. Поэтому для меня это уже обычное дело. В этот раз я буду во Львове на детском кастинге для фильма, в котором мне досталась главная роль. После этого у меня еще одно мероприятие", – рассказал ведущий программы "Зірковий шлях" на канале «Украина» Александр Скичко.

В то же время он добавил, что в ближайшее время планирует уехать в отпуск вместе с семьей, однако куда именно, говорить отказался.

"Следите за моим Instagram и сами все увидите, это пока секрет", – сказал Саша.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Александр Скичко, День рождение Александра Скичко, Планы на день рождения Скичко, Телеведущий.
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