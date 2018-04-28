Александр Скичко рассказал о планах на свой день рождения

Александр Скичко проведет праздник во Львове.В субботу, 28 апреля, популярный телеведущий Александр Скичко празднует свое 27-летие. Свой день рождения он проведет во Львове… на работе.

"Знаете, это уже становится традицией, что на какие-либо праздники я работаю: в новогоднюю ночь я работал, прошлый день рождения – тоже. Поэтому для меня это уже обычное дело. В этот раз я буду во Львове на детском кастинге для фильма, в котором мне досталась главная роль. После этого у меня еще одно мероприятие", – рассказал ведущий программы "Зірковий шлях" на канале «Украина» Александр Скичко.

В то же время он добавил, что в ближайшее время планирует уехать в отпуск вместе с семьей, однако куда именно, говорить отказался.

"Следите за моим Instagram и сами все увидите, это пока секрет", – сказал Саша.