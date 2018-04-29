Французский фотограф Роман Жак-Лагрез (Romain Jacquet-Lagrèze) уже давно живет и работает в Гонконге.

Французский фотограф Роман Жак-Лагрез (Romain Jacquet-Lagrèze) уже давно живет и работает в Гонконге. Местные каменные джунгли не раз попадали в поле зрения его объектива. Но фотографии, которые вы найдете в этой подборке, объединяет одна идея — фотограф «подглядывает» за повседневной жизнью гонконгцев, которые занимаются своими обычными делами на крышах местных небоскребов, даже не подозревая о том, что за ними наблюдают.